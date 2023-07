Wimbledon: Linienrichterin verpetzt Zverev

Daraufhin gab’s eine Verwarnung wegen „hörbarer Obszönitäten“ für Zverev. „Wirklich?“, war Zverev entsetzt. In Richtung Schiedsrichter sagte er: „Ich habe über meinen Fuß gesprochen und nicht über etwas auf dem Court. Muss sie sich jetzt wirklich so wichtigmachen?“ Er habe „zu niemandem auch nur irgendetwas gesagt, sondern nur über mich selbst gesprochen“, stellte der Hamburger klar und ärgerte sich über die Linienrichterin. „Was hatte sie dir zu sagen? Du hast alles gehört, was ich gesagt hab. Sie muss sich hier nicht so wichtigmachen.“