Razr 40 Ultra: Klappt das mit dem Faltdisplay nun?

In der ersten Generation, die bereits vor vier Jahren vorgestellt wurde, war das als Smartphone neu aufgelegte Motorola Razr ein innovatives, aber noch nicht optimal ausgereiftes Gerät. Das schwergängige Scharnier, der deutlich sichtbare Falz in der Bildschirmmitte, ein winziges und in der Praxis schlecht nutzbares Außendisplay minderten die Freude an der ersten Generation. Wir haben überprüft, ob die Kinderkrankheiten beim neuen Modell Razr 40 Ultra passé sind.