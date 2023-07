Das sind Reals Kandidaten auf Ancelotti-Nachfolge

So sei eine ernsthafte Option der „Königlichen“ etwa Julian Nagelsmann, der bei den Bayern im Saisonfinish gehen musste. Bereits 2018 soll der 35-jährige Deutsche als Nachfolger von Zinedine Zidane im Gespräch gewesen sein. Was dafür spricht? Nagelsmann Vertrag mit den Bayern wurde noch nicht aufgelöst, er könnte also auch bis zu seinem Amtsantritt in Madrid noch gutes Geld von den Bayern kassieren.