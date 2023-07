Forscher enthüllen biologisch abbaubares Display

„Nachhaltige Materialien, die sich 3D-drucken lassen, sind von grossem Interesse, unter anderem für Anwendungen in biologisch abbaubarer Elektronik und für das Internet der Dinge“, sagte Gustav Nyström, Leiter des Empa-Labors „Cellulose & Wood Materials“ in der Mitteilung. In Zukunft könne die Cellulose-basierte Tinte zahlreiche ganz unterschiedliche Anwendungen finden. Etwa für Temperatur- und Verformungssensoren, zur Kontrolle der Lebensmittelqualität oder für die biomedizinische Diagnose.