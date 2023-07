Tiroler zielte mit Softgun aus Auto auf Passanten

Mit einer täuschend echt aussehenden Faustfeuerwaffe hatte ein 19-jähriger Mann am Mittwochabend in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land aus dem Beifahrerfenster eines Autos auf Passanten gezielt. Die Polizei konnte den Wagen stoppen. Es sei „nur Spaß gewesen“, so der Pistolero.