Alpla baut Recyclingwerk in Polen aus

Reaktion auf neue Vorgaben der EU

Ab 2025 sollen in der EU alle PET-Getränkeflaschen mindestens 25 Prozent Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) enthalten. Mit der Erweiterung des Standorts in Polen schafft Alpla die Basis für die Erfüllung der EU-Vorgaben in den regionalen Märkten. „Mit dieser Investition zielen wir insbesondere auf den polnischen Markt und sichern unseren Kunden ausreichend lebensmitteltaugliches PET-Recyclingmaterial“, ergänzt Beata Szynkiewicz-Razik, Commercial Director in Radomsko. Die Installation der dritten Extrusionsanlage schafft zwölf zusätzliche Arbeitsplätze und erweitert das Team auf mehr als 100 Mitarbeiter.