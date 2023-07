Nur Ofner fix dabei! Antonitsch hofft auf Thiem

Mit Sebastian Ofner hat aktuell nur ein Österreicher einen Fixplatz für das Generali Open in Kitzbühel. Der French-Open-Achtelfinalist liegt innerhalb des bei ATP-Rang 76 liegenden Cuts. Dominic Thiem ist Nummer 6 in der Warteliste. „Wir hoffen, dass Dominic noch in das Feld rutscht und keine Wildcard von uns benötigen wird. Dann hätten wir die Chance auf vier Österreicher im Hauptfeld, was natürlich unser erklärtes Ziel wäre“, meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch.