RB einbremsen? „Dürfen Exzellenz nicht bestrafen!“

Dass die Überlegenheit von Verstappen und Red Bull vielen geradezu unheimlich ist, liegt irgendwie auf der Hand. Der Niederländer gewann am Sonntag in Spielberg seinen fünften Grand Prix in Folge und zog nach insgesamt sieben Siegen in neun Rennen in der Weltmeisterschaft mit einem 81-Punkte-Vorsprung davon. Der Zweitplatzierte Charles Leclerc lag in seinem Ferrari 5,2 Sekunden zurück, kam aber nur so nahe, weil Verstappen vor dem letzten Umlauf noch einmal weiche Reifen aufziehen ließ, um mit der Zielflagge den Extrapunkt für die schnellste Runde abzugreifen.