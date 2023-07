Hamilton genervt: „Frustration nimmt überhand!“

Nun wartet Heimrennen

Hamilton hingegen fiel um eine Position auf Platz acht zurück. „In einem Rennen kann es sich so anfühlen, als würde man an einer Klippe hängen und die Kraft verlieren, sich festzuhalten. Es ist verwirrend für uns, wenn wir an einem Tag so starke Leistungen bringen und am nächsten Tag gar nichts mehr geht. Aber wenn man sich wirklich für das einsetzt, was man tut, dann steckt man das weg und kämpft weiter! Auf nach Silverstone, ich hoffe, wir sehen uns alle zu Hause“, zeigte er sich vor seinem Heimrennen via Instagram kämpferisch.