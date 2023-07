Max Verstappen muss wieder bei „null“ beginnen

Doch bei der Jagd nach einer Bestmarke muss der zweifache Weltmeister wieder fast bei „null“ beginnen. In Spielberg musste Verstappen in Runde 24 die Spitzenposition an Charles Leclerc abgeben - und das nach 248 Führungsrunden. Mit dieser Marke liegt er in der ewigen Bestenliste auf Rang drei. 1952 stellte Alberto Ascari mit 305 Führungsrunden die bis heute gültige Messlatte auf, dahinter liegt Ayrton Senna, der 1988 auf 264 Runden kam. Für Max kein Grund zur Kapitulation …