Flirt mit Marquez, MotoGP-Platz für das Wunderkind

Nach der Formel 1 ist in Spielberg vor der MotoGP. Von 18. bis 20. August sind die Motorrad-Helden zu Gast. KTM-Teamchef Pit Beirer sprach am Rande der Formel 1 am Red Bull Ring über die Vorfreude, die Zukunft von Wunderkind Acosta und einen kleinen Flirt mit Marc Marquez.