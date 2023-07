Gold Cup: USA und Jamaika nach Kantersiegen weiter

Die USA und Jamaika haben mit Kantersiegen den Einzug ins Viertelfinale des Gold-Cups fixiert. Die US-Amerikaner fegten am Sonntag in Charlotte über Trinidad und Tobago im dritten Gruppe-A-Spiel mit 6:0 hinweg, die Jamaikaner ließen St. Kitts und Nevis beim 5:0 in Santa Clara nicht den Funken einer Chance. Beide Teams schlossen die erste Turnierphase mit sieben Punkten ab. In Pool B fixierte Katar mit einem 1:0 gegen Gruppensieger Mexiko den zweiten Aufstiegsplatz.