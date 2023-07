Spielberg-GP: Tolle Werbung für Österreich?

In knapp zwei Stunden startet der 42. Große Preis von Österreich, das größte heimische Sportevent des Jahres! Neben Max Verstappen, Fernando Alonso und Co. sind auch wieder zahlreiche Stars aus Musik, Film und Fernsehen in Spielberg zu Gast. Über das gesamte Wochenende werden rund 300.000 Besucher am Red-Bull-Ring erwartet. Ist der #AustrianGP eine gute Werbung für den Tourismusstandort Österreich? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!