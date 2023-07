Diese Minister in der Nacht… | Mieses Gesamtbild

Diese Minister in der Nacht… Heftige Reaktionen löste die von der „Krone“ in der Samstag-Ausgabe veröffentlichte Zeugnisverteilung an die Regierungspolitiker aus. Polit-Professor Peter Filzmaier und Polit-Berater Thomas Hofer hatten überwiegend kritische Verbalbeurteilungen für die Damen und Herren auf der Regierungsbank geliefert, unsere Redaktion versuchte, die Verbalnoten in Ziffernnoten zu übersetzen. Das dabei entstandene Gesamtbild wird in der Politik selbst genauso kontroversiell diskutiert wie in den Online-Foren. Die Gesamt-Durchschnittsnote von 3,4 - einigen wenigen zu schlecht, den allermeisten weit zu milde. „Denke ich an diese Minister in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht“, bedient sich ein Online-Poster frei an Heinrich Heine. Weit weniger literarisch klotzen andere, die meinen, diese Regierungsriege solle nicht nachsitzen, sondern einfach verschwinden. Oder sie finden, „so eine schlechte Note, wie es diese Regierung verdient, gibt es gar nicht“. Was lernen wir daraus? Nicht nur, dass die Regierung bei vielen Österreichern unten durch ist, sondern auch, dass Schulnoten immer umstritten sind…