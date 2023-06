Ehemalige Weltranglisten-Erste plant Comeback!

Nun will sie zurück auf den Tenniscourt. Sie werde im August erst in Montreal aufschlagen und dann die US Open spielen, erzählte sie in einem Beitrag in der Zeitschrift „Vogue“. Danach habe sie einige Monate Zeit, um sich auf die Australian Open vorzubereiten. Auch die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 seien definitiv ein Ziel.