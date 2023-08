Mit Mathematik der Seele auf den Grund gehen

Laut oder im Stillen, vielleicht mit einem imaginären Gesprächspartner. Emotional bedeutsame Ereignisse im eigenen Leben sind immer ein lohnender Ausgangspunkt für die Suche nach dem, was in uns möglicherweise nach Erlösung sucht, und damit auch für die Suche nach Fraktalen. Solche Ereignisse können Sie in Ihrer Biografie sicherlich finden und auch in Ihrer gegenwärtigen Lebensphase. Was war irritierend in Ihrem eigenen Verhalten? Was hat Sie geärgert oder aufgebracht?