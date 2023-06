„Auch am Ort der Träume muss man Realist sein“

Bleibt also die Frage, wer holt in Spielberg den Titel „Best of the Rest“?

Zunächst: Ich habe in der Formel 1 schon einige Überraschungen erlebt. Aber grundsätzlich sollte die Rangordnung gleich bleiben. Red Bull deutlich vorne, dahinter kann es zwischen Ferrari, Aston Martin und uns in alle Richtungen ausschlagen.