Verstappen unterschätzt? Seitenhieb gegen Wolff

„Es war nicht klar“

„Die Insider wussten, dass ein sehr guter Fahrer kommen würde, aber es war nicht klar, dass er zu diesem Zeitpunkt so gut war“, muss auch Wolff einsehen. Bislang hatte es laut ihm nur drei Fahrer gegeben, die in der Formel 1 wirklich herausragend gewachsen und gereift sind: Ayrton Senna, Michael Schumacher und Lewis Hamilton. „War es klar, dass Max in diese Fußstapfen treten würde? Damals war es das nicht“, so der Wiener.