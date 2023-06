„Schlüssel zum Sieg in den hinterlistigen Kurven“

Keine „gmahde Wiesn“

Alles ist angerichtet für ein Renn-Wochenende der Extraklasse! „Ich erwarte mir spannendes Racing, besonders im mittleren Teil des Feldes, da sind alle so knapp beieinander“, so Wurz, der ganz vorne Red Bull in die Favoritenrolle schiebt. „Sie haben ein Auto mit gutem Top-Speed, dazu in langsamen Kurven guten Abtrieb und auf den Geraden wenig Luftwiderstand. Das ist am Red Bull Ring gefragt. Max Verstappen hat natürlich alle Chancen, in Spielberg den Ton anzugeben.“