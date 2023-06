Positive Bilanz für die Kärntner Messen

Eine weitere wichtige Unternehmenssäule stellt das Veranstaltungsgeschäft dar. Rund 150 Gast-Veranstaltungen - vom Schulball über Konzerte und Musicals bis hin zu Produktpräsentationen konnten am Messeareal stattfinden. Aus der Klagenfurter Stadthalle wurde in nur wenigen Monaten Umbauzeit die Heidi-Horten-Arena. Nun verfügt Klagenfurt über das wohl modernste Eissportzentrum Österreichs. Das Parkhaus ist mit 1.500 Stellplätzen das größte Parkareal in Klagenfurt, 400.000 Parkvorgänge im Jahr schlagen sich zu Buche.