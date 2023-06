Südsteirer feiern 10 Jahre und laden zur Party

Vor zehn Jahren wurden die Südsteirer gegründet – dieses Jubiläum gehört gebührend gefeiert. Da kommt das Südsteirerfest gerade recht. An diesem Samstag steigt die große Party im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz, Einlass ist ab 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Bei den Aufbauarbeiten legen die fünf Burschen gemeinsam mit dem Fanclub selbst Hand an, die mächtige Bühne steht schon und der „Magic Sky“ – eine atemberaubende Platzüberdachung – macht im Zentrum des Festgeländes richtig was her. Die Erfolgsband hat sich für Samstag ein paar Überraschungen einfallen lassen. „Wir sagen nur so viel: es wird XXL“, verrät Julian Gigler.