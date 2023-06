Seien Sie bei der Arlberg Giro 2023 dabei!

Möchten Sie Teil eines der schönsten Radrennen der Alpen sein? Die Kronen Zeitung bietet Ihnen genau diese Chance! Am 30. Juli 2023 verwandelt sich St. Anton am Arlberg in ein wahres Mekka für Radsportbegeisterte. Ob Profis oder Hobbysportler - jeder kann seine Kräfte bei der zwölften Auflage des ARLBERG Giros auf der 150-Kilometer-Strecke testen.