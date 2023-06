Einigung über Data Act der EU für Internetgiganten

„Derzeit werden in ganz Europa nur etwa 15 Prozent der bestehenden Daten genutzt. Hier gehen uns viele Chancen und mögliche Innovationen verloren. Wir müssen daher den Datenschatz Europas besser einsetzen, ohne dabei den Datenschutz zu vernachlässigen“, betonte Österreichs Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Mittwoch in einer Stellungnahme. „Mit dem Data Act schaffen wir es, das volle Potenzial der Daten zu nutzen, aber illegalen Zugriff zu verhindern“, so der Politiker.