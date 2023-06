Lenkerin kam von Straße ab und prallte gegen Baum

Gegen 21.25 Uhr fuhr die 54-Jährige mit ihrem Pkw auf der L 320 in Fahrtrichtung Breitenau. Plötzlich kam die Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, schlitterte die Böschung hinabund prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Die Fahrzeuglenkerin erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.