Odermatt lässt seine Fans auch im Sommer staunen

Er nimmt Anlauf, setzt den Rodat an. Nur, um genug Schwung für den anschließenden Flick-Flack und darauffolgenden Backflip zu haben. Auch wenn der Schreiber dieser Zeilen, dieses Kunststück nicht einmal in der Lage wäre unbeschadet zu überstehen - die volle Punktezahl würde es bei einem Wettkampf wohl trotzdem nicht geben. Bei der Landung sind die Hände stützend am Boden - Minuspunkte!