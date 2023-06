Zu groß für Handtasche: Hund kam ins Heim

Nicht genügend Plätze

An die Belastungsgrenze stößt derzeit auch die Arche Noah. Täglich würden unzählige Anrufe von Tierhaltern eingehen, die ihre Vierbeiner abgeben wollen. Erst kürzlich hätte man an einem Tag acht Hunde aufnehmen sollen, weil sie nicht mehr gewünscht werden. „Wir sind ein Tierschutzverein und selbstverständlich wollen wir jedem Tier helfen, aber so viele Plätze können wir niemals bieten“, zeigt Tierheimleiterin Nadine Ferk auf. Rund 80 der Plätze müsse man für die amtliche Verwahrung zur Verfügung stellen, somit blieben nur mehr 20 Prozent.