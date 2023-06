Prinzessin Kate legt modische „Punktlandung“ hin

Polka Dots stehen der Prinzessin von Wales einfach ausgezeichnet. Kein Wunder, dass Kate immer wieder gerne zu Looks mit den süßen Pünktchen-Muster greift. Und weil ihre Sammlung der getupften Kleider wohl schon recht stattlich ist, zeigte sich die 41-Jährige am Dienstagnachmittag bei der Eröffnung eines Frauenhauses auch in einem recycelten Dress.