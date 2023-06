Fix! Rapid holt Seidl von Aufsteiger Blau-Weiß

Der 22-jährige Salzburger wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum „Besten Spieler der Saison“ in der Admiral zweiten Liga gewählt und stand zuletzt auf Abruf im Aufgebot von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die Länderspiele gegen Belgien und Schweden. Vor zwei Jahren wechselte er von seinem Heimatklub SV Kuchl in die Stahlstadt, wo der ehemalige Nachwuchsnationalteam-Spieler zum absoluten Schlüsselspieler reifte. In seinen beiden Saisonen bei den Blau-Weißen erzielte der offensive Mittelfeldspieler in 62 Pflichtspielen bemerkenswerte 27 Treffer. Nun unterfertigte er einen Vertrag bis Sommer 2027, über die Ablösemodalitäten wurden zwischen den beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.