Syrer bedrohte Landsleute mit dem Tod - Festnahme!

Eigentlich war die Polizei zum Einsatzort gerufen worden, weil jener 38-Jährige drei weitere syrische Staatsangehörige am Bahnhof mit dem Tode bedroht haben soll. Es stellte sich allerdings heraus, dass der Mann kein Unbekannter ist. Er soll bereits am Vortag in einem Kleidergeschäft in der Innenstadt von Villach eine Handtasche gestohlen haben.