Salzburg: Ein Novum in der Ära von Red Bull

Das Training geleitet hat Coach Matthias Jaissle. Der Deutsche sorgt für ein Novum in der Ära Red Bull in Salzburg. Noch nie blieb ein Übungsleiter länger als zwei Jahre bei den Mozartstädtern. Jaissle geht trotz vieler Abwanderungsgerüchte bereits in seine dritte Saison an der Seitenlinie des Ligadominators. Das bestätigte der 35-Jährige im Anschluss an die erste Einheit: „Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Salzburg extrem wohl fühle und den Klub, die Stadt und die Menschen sehr schätze. Es freut mich ungemein, dass ich weiterhin hier bin.“ Auch Sportboss Christoph Freund ist froh, dass er nicht auf Trainersuche gehen muss: „Wir haben mit Matthias zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Ich bin glücklich, dass er bei uns bleibt.“