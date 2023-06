Österreich verliert Silver-League-Finale!

Das angestrebte Ziel wurde am Sonntagabend im Sportpark Graz im Endspiel des Final Four durch eine 2:3 (31,-11,13,-12,-12)-Niederlage gegen Estland verfehlt. Am Vortag hatte es im Semifinale gegen Montenegro einen 3:1-Erfolg des ÖVV-Teams gegeben. Im Spiel um Rang 3 siegte die Auswahl Portugals gegen Montenegro 3:1. Die meiste Spannung im Finale bot der erste Satz, in dem die Heimischen 22:17 und 24:21 in Front gelegen waren, dann einige Satzbälle abwehren mussten, letztlich aber doch den Sack zumachten.