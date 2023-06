„Wollen hier nächsten Dominic Thiem entwickeln!“

Insgesamt trainieren aktuell rund 50 Spielerinnen in Traiskirchen, dazu gibt es eine Partnerakademie in Oberpullendorf. Und eine Partnerschule in Alterlaa, wo Talente ab acht Jahren gesichtet werden. Denn der Weg an die Tennis-Spitze ist lang. Und teuer. Die Voraussetzungen für die Karriere bietet Thiem mit seinem Team in Traiskirchen. In Form von perfekter Infrastruktur - es gibt vier Hartplätze und zwei Sandplätze, dazu ein Fitnesscenter von John Harris - sowie finanzielle und organisatorische (Absprache mit Schulen) Unterstützung.