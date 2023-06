Autofreie Innenstadt? Das sagen die Anrainer

„Autos nicht komplett aus Altstadt aussperren“

Anders sieht das etwa Ulrike Kandutsch. Sie betreibt einen Laden in der Münzgasse, wohnt seit 30 Jahren selbst in der Altstadt. Sie hofft, dass der Verkehr durch die neue Zone nicht weniger wird. „Unsere Geschäfte werden von den Autofahrern gesehen und beim nächsten Mal kommen sie zu uns“, ist sie sich sicher. Sorgen hat sie generell um die Altstadtbetriebe. „Viele wandern ja bereits in die Einkaufszentren ab“, so Kandutsch.