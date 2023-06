Herzinfarkt auf dem Platz - doch er spielte weiter

„Habe daran gedacht, nicht zu spielen“

Für Blind war der Start in die EM 2021 eine besondere mentale Herausforderung. Der niederländische Verteidiger ist ein ehemaliger Teamkollege des Dänen Christian Eriksen, der Tags zuvor auf dem Spielfeld zusammengebrochen war. „Ich habe daran gedacht, nicht zu spielen“, meinte Blind damals vor der niederländischen Eröffnungspartie gegen die Ukraine (3:2). Doch er lief schließlich auf und brach nach seiner Auswechslung in der 64. Minute in Tränen aus.