„Unglaublich!“ Ralf Rangnick schwärmt vom ÖFB-Team

Einfach nur der pure Wahnsinn! Zu einem Zeitpunkt, als fast alle schon mit einer Nullnummer zwischen Österreich und Schweden rechneten, unsere Spieler immer mehr die Strapazen des Samstag-1:1 in Brüssel spürten, kam der „Late-night-Doppelpack“ von Christoph Baumgartner - in Minute 81 das 1:0 erzielt, dann in Minute 89 das 2:0.