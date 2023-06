Überstundencausa im Rathaus wird zum Justizskandal

Was ist denn jetzt los? Diese Frage dürften sich am Dienstagnachmittag alle Medienschaffenden in Kärnten gefragt haben. Denn die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Handy und den Laptop eines Kärntner Journalisten und Bloggers, weil er unter anderem das Gehalt von Klagenfurts Magistratsdirektor Peter Jost und die Mehrstundenabrechnung von Projektkoordinator Martin Strutz veröffentlicht hatte.