Dominic Thiem: „Ich merke jetzt langsam, dass ...“

Die „Krone“ warf einen Blick auf die 36 Turniere vor und nach der Verletzung (siehe Grafik oben). Zuvor war Thiem eine feste Größe in der Tennis-Elite: 6 Titel, darunter sein größter bei den US-Open. Dazu gewann er 69,2 Prozent seiner Spiele, cashte 12,6 Millionen Euro an Preisgeld, am Tag der Verletzung lag er auf Rang 5 im ATP-Ranking.