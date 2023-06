QuietOn 3.1 im Test: Stille Nacht wie in Finnland

Mit gerade einmal 16 Einwohnern pro Quadratkilometer gehört Finnland zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas (Österreich: 107). Man sollte also meinen, dass es in dem skandinavischen Land angenehm ruhig ist und die Menschen dort entsprechend gut schlafen. Schließlich gehört Lärm - dazu zählt auch das ohrenbetäubende Schnarchen des Partners -, neben vielen anderen Faktoren, zu den Hauptverursachern von Schlafproblemen.