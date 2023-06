Zwei Top-„Verpflichtungen“ für die große Premiere

Der Countdown läuft! In weniger als sechs Monaten geht in Österreich ein absolutes Spektakel über die Bühne: Am 15./16. Dezember erleben Bad Kleinkirchheim und Villach einen hochattraktiven Auftritt unvergesslicher Eishockey-Legenden (Greg Holst, Peter Znenahlik, Matthias Trattnig, Dieter Kalt und Co.).