„Das Sattler-Panorama ist erfolgreich umgezogen“

Das 170 Kilo schwere und 194-jährige berühmte Panoramabild der Stadt Salzburg von Hubert Sattler musste am Dienstag übersiedeln. Und zwar in die Schwarzenberg Kaserne in Wals-Siezenheim. Grund für den aufwendigen Umzug ist die Sanierung der Neuen Residenz in der Stadt Salzburg. Dafür wurde das Panoramabild in einen Transportzylinder gepackt, durch das Dach des Ausstellungspavillons ausgehoben und für die Zwischenlagerung auf einen klimatisierten Kunsttransport-Lkw verladen.