Ein 50-Millionen-Star mit einer heftigen Torflaute

Als 17-Jähriger knackte er 2017 den 104 Jahre alten Rekord als jüngster Torschütze der „Tre Kronor“, mit 23 hat er in drei der fünf europäischen Top-Ligen gespielt. Wobei die letzte Saison, in welcher sein Marktwert von 30 auf 50 Millionen Euro empor schoss, die bisher beste war: Mit zehn Premier-League-Toren hat Alexander Isak großen Anteil daran, dass Newcastle erstmals in die Champions League einziehen wird.