Ralf Rangnick: „Es spielt überhaupt keine Rolle“

Österreichs Nationalmannschaft peilt nach dem 1:1 in Belgien den nächsten Schritt Richtung EM-Teilnahme an. Mit einem Sieg am Dienstag im Happel-Stadion gegen Schweden würde die ÖFB-Auswahl einem Ticket für die EURO 2024 in Deutschland schon frühzeitig relativ nahekommen. „Es spielt überhaupt keine Rolle, wer laut Papierform Vorteile haben könnte“, sagte Teamchef Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz am Montag.