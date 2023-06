Macht die EURO-Türe schon ganz weit auf!

Noch nie hat Österreichs Fußballteam in einer WM- oder EM-Qualifikation daheim in Wien gegen Schweden verloren (vier Siege, zwei Unentschieden, siehe Länderspielstatistik unten) - gelingt heute (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im vollen Happel-Stadion Pflichtspiel-Heimsieg Nummer fünf, wäre dies wohl der größte und wichtigste Schritt zur EURO 2024 in Deutschland.