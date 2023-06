Supercar geht in Flammen auf - Pilot überlebt!

„Am Wagen gab es einen gehörigen Schaden!“

Immerhin: Kurz nach seiner „Flucht“ aus dem Feuer machten sich Waters und ein Streckenposten daran, die Flammen zu ersticken. „Die Marshalls waren großartig, als sie mit den Feuerlöschern rauskamen, und ich habe auch selbst beim Löschen mitgeholfen - aber am Wagen gab es trotzdem einen gehörigen Schaden“, so der bereits an eine mögliche Reparatur denkende Waters nach dem Zwischenfall.