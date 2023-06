Vereinshütte in Mureck brannte nieder

Am Sonntagnachmittag stand in einer Freizeitanlage in Mureck (Südoststeiermark) eine Vereinshütte in Flammen. Das Übergreifen auf eine nahe Jugendherberge konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde zum Glpck niemand. Die Brandursache ist noch unklar.