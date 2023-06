2:4 gegen Dänen: Österreich verliert zum Auftakt

Österreich ist mit einer Niederlage in den World Cup of Darts gestartet und droht den Aufstieg aus der Gruppe F zu verpassen. Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez mussten sich am Donnerstag in der Eissporthalle in Frankfurt Dänemark mit 2:4 geschlagen geben. Damit steht das heimische Duo am Freitag (ab 12.00 Uhr) gegen die USA unter Siegzwang, um vielleicht doch noch den für den Aufstieg in die K.o-Phase notwendigen Gruppensieg zu schaffen.