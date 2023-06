Suljovic und Rodriguez hoffen auf Überraschung

In Gruppenphase gegen Dänemark und USA

Österreich bekommt es als Nummer zehn gesetzt in Pool F am Donnerstagabend mit Dänemark und am Freitag mit den USA zu tun. Bei den Dänen gilt es Vladimir Andersen und Benjamin Reus zu schlagen, das US-Team bilden Jules van Dongen und Leonard Gates. Nur die zwölf Gruppenersten sichern sich ein Ticket für die K.o.-Phase, die am Samstag startet und am Sonntag mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu Ende geht.