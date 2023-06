Jakob Schubert im Innsbrucker Boulder-Halbfinale

Der 32-Jährige meisterte am Donnerstag die Qualifikation als Gesamtdritter sicher und ist am Freitag (13 Uhr) im Halbfinale der Top-20 dabei. Das Finale steigt am Abend (19.30 Uhr). Schubert erreichte auf den fünf Quali-Bouldern drei Tops und vier Zonen und war damit sehr zufrieden.