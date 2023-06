Mick Schumacher: „Tut nicht das, was ich tue“

„Würde das auch lieber machen“

Zu seinen Aufgaben gehöre es, dem Team Bescheid zu geben, wie er sich in den Simulator-Sessions gefühlt hat. Ein Job, der anstrengender ist, als es wohl scheint. Deshalb Micks ehrliche Worte an seine Fans: „Tut nicht das, was ich tue, geht früh ins Bett und schaut, dass ihr genug Schlaf bekommt, denn der Schönheitsschlaf ist wichtig! Ich würde das auch lieber machen. Aber die Arbeit steht an erster Stelle, und ich mache das gerne.“