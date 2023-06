„Episches“ Comeback: Viel Lob für Mick Schumacher

Auch Mercedes zeigt sich erfreut. „Er hat sich gut eingefügt und hat gutes Feedback an die Reifenhersteller geliefert, während er sich an das Auto gewöhnte“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Test gab Mick eine wertvolle Gelegenheit, den W14 auf der Strecke zu testen. Das wird ihm in seiner Rolle als Reservefahrer nützen.“